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Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал возможный уход Гарри Кейна 

В услугах английского форварда заинтересована «Бавария».
06 августа 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением по поводу того, что нападающий команды Гарри Кейн может перейти в «Баварию».

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб установил дедлайн по покупке 30-летнего футболиста.

«Я бы, конечно, не говорил о футболистах, которые имеют действующие контракты с другими клубами. Но я и не работаю в «Баварии», так что пусть делают, что хотят. У меня открытый диалог с Гарри и клубом. Я им сказал, что если статус-кво изменится, то пусть меня уведомят. Мне не нужно знать, что там сейчас происходит», — заявил австралийский специалист на послематчевой пресс-конференции после контрольной игры с «Шахтером» (5:1).

Добавим, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». Всего за «шпор» он провёл 435 матча, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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