ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» - «Динамо»: Тюкавин оформил дубль, Захаряна заменили

Бело-голубые вышли вперед, но потеряли лидера
«Зенит» - «Динамо»: Тюкавин оформил дубль, Захаряна заменили
06 августа 2023 19:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо"

На «Газпром Арене» проходит матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

На 2-й минуте счет в игре открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Спустя восемь минут капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна отправил мяч в свои ворота, но на 33-й минуте Тюкавин оформил дубль. На табло – 2:1 в пользу «Динамо».

Отметим, что через минуту после второго гола Тюкавина из-за травмы заменили Арсена Захаряна, вышел Денис Макаров.

Перед стартовым свистком «Зенит» занимал шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Динамо» шло на 11 строчке с одним очком.

«Арсенал» выиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
06.08.2023 20:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» – «Динамо»: Мостовой покинул поле из-за травмы в перерыве. Вендел вышел вместе Ду Кейроса
В концовке первого тайма игрок сине-бело-голубых получил повреждение. 
06.08.2023 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» – «Арсенал»: основное время завершилось вничью
Команды обменялись голами на «Уэмбли».
06.08.2023 20:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» – «Арсенал»: «канониры» сравняли счёт в компенсированное время 
Лондонскому клубу удалось отыграться на добавленной 11-й минуте к второму тайму.
06.08.2023 20:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендиректор ЦСКА Бабаев — о смерти Мандрыкина: двойная трагедия и большое горе
В составе клуба футболист находился c 2001 по 2010 год.
06.08.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» обыгрывает «Зенит» после первого тайма
Команда Лички хорошо провела первые 45 минут.
06.08.2023 19:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Коул Палмер вывел «Манчестер Сити» вперёд в матче с «Арсеналом» за Суперкубок Англии
Коул Палмер вывел «Манчестер Сити» вперёд в матче с «Арсеналом» за Суперкубок Англии
Первый мяч во встрече английских клубов был забит на 77-й минуте.
06.08.2023 19:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал возможный уход Гарри Кейна 
В услугах английского форварда заинтересована «Бавария».
06.08.2023 19:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ
«Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1.
06.08.2023 19:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.