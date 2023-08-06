«Зенит» - «Динамо»: Тюкавин оформил дубль, Захаряна заменили

На «Газпром Арене» проходит матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

На 2-й минуте счет в игре открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Спустя восемь минут капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна отправил мяч в свои ворота, но на 33-й минуте Тюкавин оформил дубль. На табло – 2:1 в пользу «Динамо».

Отметим, что через минуту после второго гола Тюкавина из-за травмы заменили Арсена Захаряна, вышел Денис Макаров.

Перед стартовым свистком «Зенит» занимал шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Динамо» шло на 11 строчке с одним очком.