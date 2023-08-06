«Зенит» – «Динамо»: Мостовой покинул поле из-за травмы в перерыве. Вендел вышел вместе Ду Кейроса

В эти минуты проходит второй тайм матча 3-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» принимает на своём поле «Динамо».

Отметим, что в перерыве полузащитник питерского клуба Андрей Мостовой был вынужден покинуть поле из-за травмы. На его место вышел фланговый защитник Марио Фернандес.

Также впервые в новом сезоне в составе команды Сергея Семака появился бразильский хавбек Вендел, который заменил своего соотечественника Ду Кейроса. А Роберта Ренана заменил представитель Казахстана Нуралы Алип.

Ранее сообщалось, что полузащитник хочет покинуть стан петербуржцев из-за того, что он недоволен атмосферой в команде.

В настоящее время счёт в матче 2:1 в пользу столичной команды.