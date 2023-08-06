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«Арсенал» выиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
06 августа 2023 20:18
автор: Глеб Шевяков

«Арсенал» стал победителем Суперкубка Англии 2023 года. 

В борьбе за трофей «канониры» оказались сильнее «Манчестер Сити».

В очной встрече, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, лондонская команда обыграла «горожан» в серии пенальти (4-1). В основное время команды обменялись голами – 1:1. 

В составе небесно-голубых забитым мячом отличился полузащитник Коул Палмер на 77-й минуте. Команда Микеля Артеты ответила голом хавбека Леандро Троссарда на 11-й добавленной минуте ко второму тайму. 

Добавим, что этот трофей для «Арсенала» стал 17-м в истории клуба 

Суперкубок Англии-2023

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)

Голы: Палмер, 77 – Троссард, 90+11. 

Серия пенальти: 1-4.

источник: «Советский спорт»
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