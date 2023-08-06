Алдонин выразил соболезнования семье Мандрыкина

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Соболезную семье и близким, очень тяжело подбирать слова. Я о Вене помню еще с молодежной сборной. Очень хороший был вратарь и открытый, добрый человек, очень живо интересовался историей. Вениамин был вратарем от бога, он очень рано начал стоять и в «Алании», и в ЦСКА, он вносил значимый вклад в победы своих команд», - приводит слова Алдонина ТАСС.

Мандрыкин скончался от остановки сердца 8 августа.

Напомним, 10 ноября 2010 года Мандрыкин, будучи игроком брянского «Динамо», попал в аварию, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг.

С тех пор Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу.

30 августа бывшему голкиперу сборной могло исполниться 42 года.

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». Провёл два матча за сборную России.

В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.