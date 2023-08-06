Гол Роналду помог «Аль-Насру» пробиться в полуфинал Кубка арабских чемпионов

Футболисты «Аль-Насра» стали полуфиналистами Кубка арабских чемпионов.

Отметим, что в четвертьфинальном матче подопечные Луиша Каштру одержали победу над «Раджой Касабланкой» со счётом 3:1.

В составе победителей голы забили Криштиану Роналду (19-я минута), Аль Ганам (29) и Секу Фофана (38). Единственный забитый мяч марокканской команды был забит в результате автогола Абдуллы Маду (41).

Добавим, что за выход в финал Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» поборется с «Аль-Шортой» из Ирака.

Кубок арабских чемпионов

«Раджа Касабланка» – «Аль-Наср» – 1:3 (1:3)

Голы: Маду, 41 (автогол) – Роналду, 19. Ганам, 29. Фофана, 38.