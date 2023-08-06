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Вадим Евсеев прокомментировал поражение «Факела» от «Балтики»

Матч завершился победой калиниградцев со счётом 2:1.
06 августа 2023 20:52
автор: Александр Кожевников

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Балтики».

«Нам не удалось начало ни первого, ни второго таймов. Это вылилось в голы. Сказать, что в чем-то нас соперник переиграл, мы не можем. Но мы предполагали, что будет равная игра. «Балтика» сумела два забить, нам не удалось сравнять счет. Хотя мы владели мячом, владели инициативой, но и соперник играл по счету. После пропущенного мяча мы провели атаку очень качественную», - приводит слова Евсеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч третьего тура РПЛ закончился со счетом 2:1 в пользу калинниградского клуба. «Факел» потерпел три поражения в трёх стартовых матчах сезона российской Премьер-лиги.

источник: «Спорт-Экспресс»
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