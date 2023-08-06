«Зенит» - «Динамо»: хавбек хозяев Барриос был удалён после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч 3-го тура РПЛ, в котором «Зенит» играет дома против «Динамо».

На пятой добавленной минуте хозяева поля остались в меньшинстве после того, как полузащитник сине-бело-голубых Вилмар Барриос был удалён с поля за грубый подкат в адрес игрока хозяев Дениса Макарова. Арбитр встречи показал красную карточку 29-летнему футболисту после вмешательства системы VAR.

Счёт в матче 2:2 в данный момент.

Перед стартовым свистком «Зенит» занимал шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Динамо» шло на 11 строчке с одним очком.