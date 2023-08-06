ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Зенит» - «Динамо»: хавбек хозяев Барриос был удалён после просмотра VAR

Колумбиец заработал красную карточку в дополнительное время ко второму тайму.
06 августа 2023 20:58
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 3-го тура РПЛ, в котором «Зенит» играет дома против «Динамо».

На пятой добавленной минуте хозяева поля остались в меньшинстве после того, как полузащитник сине-бело-голубых Вилмар Барриос был удалён с поля за грубый подкат в адрес игрока хозяев Дениса Макарова. Арбитр встречи показал красную карточку 29-летнему футболисту после вмешательства системы VAR.

Счёт в матче 2:2 в данный момент.

Перед стартовым свистком «Зенит» занимал шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Динамо» шло на 11 строчке с одним очком.

источник: «Советский спорт»
Тренер «Динамо» Личка пошутил над дублем Тюкавина в ворота «Зенита» в матче РПЛ 
Сегодня, 6 августа, бело-голубые обыграли подопечных Сергея Семака со счётом 3:2. 
06.08.2023 21:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сёмин поделился впечатлениями от победы «Динамо» над «Зенитом» в 3-м туре РПЛ 
Бело-голубые обыграли действующего чемпиона России со счётом 3:2. 
06.08.2023 21:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная России по пляжному футболу одержала самую крупную победу в своей истории
Российская национальная команда отправила в ворота Узбекистана рекордное количество голов.
06.08.2023 21:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рамсдейл отреагировал на победу «Арсенала» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
«Канониры» завоевали трофей, обыграв соперника в серии пенальти. 
06.08.2023 21:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» - «Динамо»: гости забили третий гол в компенсированное время
Счёт стал 3:2 в пользу бело-голубых.
06.08.2023 21:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» вырвало победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге
«Динамо» вырвало победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Сумасшедшая концовка.
06.08.2023 20:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ахмат» побеждает «Сочи» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Грозненцы забили два гола в раздевалку и тем самым вышли вперёд.
06.08.2023 20:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» - «Динамо»: клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт на последней минуте основного времени
Счет в матче - 2:2.
06.08.2023 20:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вадим Евсеев прокомментировал поражение «Факела» от «Балтики»
Матч завершился победой калиниградцев со счётом 2:1.
06.08.2023 20:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.