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«Динамо» вырвало победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Сумасшедшая концовка.
«Динамо» вырвало победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге
06 августа 2023 20:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Динамо»

«Динамо» победило «Зенит» в гостевом матче третьего тура РПЛ со счетом 3:2.

В составе московской команды дубль оформил Константин Тюкавин (2-я и 33-я минуты), у петербуржцев на 90-й минуте отличился Иван Сергеева, в первом тайме свои ворота поразил Фабиан Бальбуэна (10).

В компенсированное время второго тайма Вильмар Барриос из «Зенита» получил красную карточку. Через пару минут Вячеслав Грулев реализовал численное преимущество «Динамо»

Сине-бело-голубые занимают восьмое место, а команда Марцела Лички – шестое. У обоих команд по 4 очка

В следующем туре «Динамо» примет «Балтику», а «Зенит» сыграет дома с «Факелом».

РПЛ

3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо (Москва) – 3:2 (2:1)

Голы: Бальбуэна, 10 (в свои ворота), Сергеев, 90 – Тюкавин (2, 33), Грулев (90+6)

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