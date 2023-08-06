Рамсдейл отреагировал на победу «Арсенала» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл подвёл итоги матча за Суперкубок Англии, в котором лондонский клуб одержал победу над «Манчестер Сити».



Подопечным Микеля Артеты удалось добыть трофей, одолев «горожан» в серии 11-метровых ударов (1:1, пенальти - 4:1).

«Мы усердно работали, как и в течение предыдущих двух лет. Но нам не хватало везения. И мы на этом остановились. А сегодня все сработало. Для нас это заявление. Это маркер того, что мы можем выйти и победить «Ман Сити» в больших матчах. Психологического барьера уже нет. Теперь мы готовы двигаться дальше», — приводит слова английского вратаря BBC.

Добавим, что новый сезон АПЛ стартует 11 августа. В первом туре чемпионата Англии «Арсенал» примет на своём поле «Ноттингем Форест» (12 августа), а «Манчестер Сити» отправится в гости к «Бернли» (11 августа).