Сборная России по пляжному футболу одержала самую крупную победу в своей истории

Футболисты сборной России по пляжному футболу победила национальную команду Узбекистана со счётом 15:0 в рамках 2-го тура групповой стадии Игр стран СНГ.

Этот результат стал рекордным для пляжной российской сборной. В 2009 году россиянам удалось обыграть Андорру со счётом 13:1, что до этого являлось историческим рекордом.

Добавим, что в следующем туре турнира национальная команда России встретится со сборной Омана. Игра запланирована на понедельник, 7 августа.

Игры стран СНГ в Беларуси продлятся с 4 по 14 августа.