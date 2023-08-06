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Сёмин поделился впечатлениями от победы «Динамо» над «Зенитом» в 3-м туре РПЛ 

Бело-голубые обыграли действующего чемпиона России со счётом 3:2. 
06 августа 2023 21:34
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 3-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» одержало победу над «Зенитом» со счётом 3:2.

«Был очень хороший футбол. Обе команды играли на победу, были хорошо подготовлены. Но «Динамо» — молодцы, они были более сбалансированные. У «Зенита» произошли большие изменения, нужно определенное время. Когда уходят такие игроки как Малком, это оказывает большое влияние на игру. В футболе мелочей не бывает. Но я думаю, у «Зенита» еще будет потенциал», — приводит слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, в настоящее время «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка после трёх проведённых матчей. «Зенит» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе четыре очка.

В рамках 4-го тура РПЛ, 13 августа, сине-бело-голубые проведут матч против «Факела». Московский клуб в тот же день сыграет против «Балтики».

источник: «Спорт-Экспресс»
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