Тренер «Динамо» Личка пошутил над дублем Тюкавина в ворота «Зенита» в матче РПЛ 

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о слухах про интерес «Зенита» к форварду команды Константину Тюкавину и рассказал, какой совет в шутливой форме он дал игроку перед очной встречей с сине-бело-голубыми.

Отметим, в воскресенье, 6 августа, московская команда оказалась сильнее петербуржцев (3:2) в рамках 3-го тура РПЛ. 21-летний футболист в прошедшей игре оформил дубль.

«Интерес «Зенита» к Тюкавину? Разговоры всегда будут. Я как тренер не реагирую на слухи. Когда будет официальный оффер — это другая вещь. Вчера я говорил с Тюкой. Сказал, что надо забить завтра. Он сказал – давайте забью три. Я сказал – нет, хватит два, а то Аршавин тебя купит в «Зенит», — приводит слова 46-летнего специалиста «Чемпионат».

Добавим, что Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Всего за основную команду москвичей он провёл 94 матча, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.