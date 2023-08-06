«Ахмат» одержал волевую победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ 

«Ахмат» на выезде нанёс поражение «Сочи» в матче 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что грозненский клуб одолел соперника со счётом 2:1.

За команду Сергея Ташуева забитыми мячами отличились Владимир Ильин (42-я минута) и Артём Тимофеев (45+3). За сочинскую команду гол забил хавбек Кристиан Нобоа (36), реализовавший пенальти.

Таким образом, «Ахмат» поднимается на десятое место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счёт три очка после трёх игр. «Сочи» с таким же количеством очков находится на 11 позиции.

РПЛ

3-й тур

«Сочи» – «Ахмат» – 1:2 (1:2)

Голы: Нобоа, 36 (пенальти) – Ильин, 42. Тимофеев, 45+3.