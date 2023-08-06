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Тренер «Зенита» Тимощук – о поражении от «Динамо»: для нас это будет урок

Сине-бело-голубых подвели грубые ошибки в обороне
06 августа 2023 21:52
автор: Максим Скороходов

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий после поражения от «Динамо» (2:3) в третьем туре Российской премьер-лиги.

«Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определённый урок», - приводит «Чемпионат» слова Тимощука.

Сине-бело-голубые занимают восьмое место, а команда Марцела Лички – шестое. У обоих команд по 4 очка

В следующем туре «Динамо» примет «Балтику», а «Зенит» сыграет дома с «Факелом».

источник: Чемпионат.com
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