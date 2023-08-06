Форвард «Динамо» Тюкавин признан лучшим игроком матча с «Зенитом» в РПЛ 

Стал известен лучший игрок матча 3-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Динамо». Им был признан нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу московской команды.

21-летний игрок столичного клуба в этом матче оформил дубль и помог команде обыграть сине-бело-голубых.

Добавим, что в текущем сезоне Тюкавин в составе «Динамо» провёл четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. Также на его счету три игры за сборную России.