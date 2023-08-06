Гафин объяснил, при каком условии Арсен Захарян покинет «Динамо» 

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, на каких условиях полузащитник команды Арсен Захарян может покинуть московскую команду.

Сегодня, 6 августа, бело-голубые обыграли «Зенит» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ. 20-летний игрок покинул поле из-за повреждения в первом тайме.

«Дела с Захаряном обстоят таким образом, что Арсен в матче с «Зенитом» был на футбольном поле: это значит, что он футболист московского «Динамо». У нас есть достаточное количество интереса разного уровня: есть предметный интерес в качестве предложений от клубов, есть интерес на словах. Мы в процессе. Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна», – приводит слова Гафина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что россиянином интересуются «Страсбур» и ПСВ.

Добавим, что Захарян воспитывался в академии «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл четыре матча, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.