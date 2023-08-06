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Гафин объяснил, при каком условии Арсен Захарян покинет «Динамо» 

Ранее сообщалось, что на российского хавбека претендуют европейские клубы. 
Гафин объяснил, при каком условии Арсен Захарян покинет «Динамо» 
06 августа 2023 22:40
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, на каких условиях полузащитник команды Арсен Захарян может покинуть московскую команду.

Сегодня, 6 августа, бело-голубые обыграли «Зенит» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ. 20-летний игрок покинул поле из-за повреждения в первом тайме.

«Дела с Захаряном обстоят таким образом, что Арсен в матче с «Зенитом» был на футбольном поле: это значит, что он футболист московского «Динамо». У нас есть достаточное количество интереса разного уровня: есть предметный интерес в качестве предложений от клубов, есть интерес на словах. Мы в процессе. Если будет предложение, которое устраивает все стороны, то мы пойдём на встречу мечте Захаряна», – приводит слова Гафина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что россиянином интересуются «Страсбур» и ПСВ.

Добавим, что Захарян воспитывался в академии «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл четыре матча, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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