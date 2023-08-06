Нападающий «Динамо» Тюкавин после победы над «Зенитом»: это только начальная стадия

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после победы над «Зенитом» (3:2) в третьем туре РПЛ.

Форвард стал автором дубля и был признан лучшим игроком встречи.

«Все в команде счастливы. Мы довольны тем, что сделали на поле. Для меня все голы важны. Они все нравятся. Но второй гол в этом матче оказался красивее, наверное.

Мы хотели удержать победный счет. К сожалению, пропустили. Но спасибо Славе Грулеву. Спас команду.

Победы будут дальше. Это только начальная стадия. Теперь продолжим двигаться вперед», - сказал Тюкавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Грулев забил на шестой компенсированной ко второму тайму минуте.

Сине-бело-голубые занимают восьмое место, а команда Марцела Лички – шестое. У обеих команд по 4 очка после трех туров.

В следующем туре «Динамо» примет «Балтику», а «Зенит» сыграет дома с «Факелом».