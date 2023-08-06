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Оздоев находится в Греции для заключения контракта с ПАОКом 

Россиянин перейдёт в клуб из Салоники из «Фатих Карагюмрюк». 
06 августа 2023 22:51
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев прибыл в Грецию для завершения трансфера в ПАОК. Фотографии российского хавбека в местном аэропорту были опубликованы сегодня в соцсетях.

Ранее появилась информация, что 30-летний игрок подпишет соглашение с чёрно-белыми на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Добавим, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле прошлого года. С тех пор за турецкую команду он сыграл 34 матча, отличился пятью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Ранее он выступал в РПЛ за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Ахмат». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,2 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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