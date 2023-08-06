Тюкавин обсудит новый контракт с «Динамо» после победы над «Зенитом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, когда обсудит с клубом новый контракт.

Нынешнее соглашение истекает в конце этого сезона, но имеет автоматическую опцию продления на один год.

Член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин после победы над «Зенитом» сказал, что «Динамо» предложит Тюкавину новый контракт.

«Как отреагировал? Пока никак. Сказали, что до «Зенита» не будем обсуждать, только после», - приводит «Матч ТВ» слова Тюкавина.

В текущем сезоне 21-летний форвард забил три гола в четырех матчах.