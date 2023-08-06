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Тюкавин обсудит новый контракт с «Динамо» после победы над «Зенитом»

Форвард оформил дубль и стал главным героем матча.
06 августа 2023 23:08
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, когда обсудит с клубом новый контракт.

Нынешнее соглашение истекает в конце этого сезона, но имеет автоматическую опцию продления на один год.

Член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин после победы над «Зенитом» сказал, что «Динамо» предложит Тюкавину новый контракт.

«Как отреагировал? Пока никак. Сказали, что до «Зенита» не будем обсуждать, только после», - приводит «Матч ТВ» слова Тюкавина.

В текущем сезоне 21-летний форвард забил три гола в четырех матчах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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