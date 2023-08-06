Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии 

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы «канониров» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались сильнее подопечные Артеты.

«Невероятные ощущения. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет. Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей», — приводит слова испанского специалиста Football.London.

Добавим, что в прошедшей игре «Арсенал» проигрывал со счётом 0:1 с 77-й минуты. На 11-й добавленной минуте ко второму тайму полузащитник Леандро Троссард сравнял счёт на табло. В серии 11-метровых ударов «пушкари» обыграли «горожан» (4-1).