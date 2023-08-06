Шунин сообщил, что Личка посоветовал игрокам «Динамо» приобрести памперсы, если они боятся «Зенита»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, как главный тренер московской команды Марцел Личка настраивал футболистов перед матчем 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

Отметим, что столичная команда обыграла подопечных Сергея Семака со счётом 3:2.

«Сегодня пришёл положительный результат. Могла ли бы подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы этого результата не было в матче с «Зенитом»? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки», – приводит слова 36-летнего вратаря «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка после трёх матчей. «Зенит» с таким же количеством очков находится на восьмой строчке.