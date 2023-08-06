Зарема Салихова считает, что «Зениту» нужно назначить главным тренером Карпина

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна» дала совет «Зениту» после поражения от «Динамо» (2:3) в третьем туре Российской премьер-лиги.

«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером», - приводит «Метарейтинг» слова Салиховой.

Сине-бело-голубые занимают восьмое место, а команда Марцела Лички – шестое. У обеих команд по 4 очка

В следующем туре «Динамо» примет «Балтику», а «Зенит» сыграет дома с «Факелом».