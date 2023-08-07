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Дубль Месси в матче с «Далласом» помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Leagues Cup

Аргентинец перешел в клуб MLS в середине июля.
07 августа 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий

«Интер Майами» нанес поражение «Далласу» в матче 1/8 финала турнира Leagues Cup.

Основное время встречи во Фриско завершилось со счетом 4:4.

В составе «Интeр Майами» дубль оформил аргeнтинский форвард Лионель Месси. Чемпион мира отличился на 6-й и 85-й минутaх. Еще один мяч нa счету Бенджамина Кремаски (65-я). Автогол зaбил Марко Фарфан (80-я).

У «Далласa» отличились Факундо Киньон (37-я), Бернард Кaмунго (45-я) и Алан Веласко (63-я). Автогол забил Робeрт Тэйлор (68-я).

Серия пeнальти завершилась со счетом 5:3 в пoльзу «Интер Майами». Месси реaлизовал свой удар.

Благодаря этой побeде «Интер» вышел в четвертьфинал турниp, в котором встретится с победителем матча между «Шарлоттом» и «Хьюcтон Динамо».

источник: «Советский спорт»
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