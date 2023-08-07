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Фонбет расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»

В День железнодорожника, 6 августа, футбольный клуб «Локомотив» и букмекерская компания Фонбет объявила о расширении сотрудничества.
Фонбет расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»
07 августа 2023 08:14
автор: Александр Шульгин
автор фото: Андрей Тупиков / "Советский спорт"

Официальный партнер «железнодорожников» инвестирует в модернизацию инфраструктуры РЖД Арены. Чаша стадиона будет оборудована дополнительными LED-панелями, что предоставит клубу новые коммерческие возможности.

Кроме того, логотип букмекера займет место на груди игровой майки команды. Для болельщиков «Локомотив» и Фонбет организуют тематические мероприятия, разнообразные онлайн и оффлайн активации, в том числе и в дни матчей.

Фонбет и московский «Локомотив» сотрудничают с 2021 года. В ходе партнерства букмекер был реализован ряд масштабных проектов и тематических предматчевых шоу. В феврале 2023 года «Локомотив» открыл программу плей-офф FONBET Кубка России DJ сетом от Алины Загитовой и обладателя Грэмми Иманбека, а в заключительном туре был организован Tetris Day с тематическими зонами и выступлением GSPD & Dead Blonde.

В 2023 году на Восточной трибуне РЖД Арены была построена стационарная брендированная зона Фонбет для болельщиков.

Соглашение о сотрудничестве действует до 2026 года с возможностью пролонгации.

Сергей Анохин, генеральный директор букмекерской компании Фонбет:

«В этот знаменательный день для всех специалистов железнодорожной отрасли мы рады объявить о новом этапе нашего сотрудничества с «Локомотивом». РЖД Арена - знаковое место для Москвы и российского футбола, и мы хотим, чтобы болельщики «Локо» с комфортом болели за свою команду в РПЛ и Fonbet Кубке России. Поздравляю всех с праздником и желаю новых успехов!».

источник: «Советский спорт»
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