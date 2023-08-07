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«Реал» ждет, когда Мбаппе объявит о своем желании уйти из «ПСЖ»

Футболист выступает за клуб из Парижа с 2017 года.
07 августа 2023 08:32
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, при каком условии «Реал» сделает предложение «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает L'Équipe, клуб из Мадрида ждет, когда 24-летний футболист заявит о желании уйти из французской команды. «Реал» готов заплатить за Мбаппе 180 миллионов евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан больше не сможет активировать опцию продления трудового договора с «ПСЖ» до 2025 года. Крайний срок истек 31 июля.

В минувшем сезоне нападающий провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал десять результативных передач.

источник: L'Equipe
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