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Почеттино назвал причину, по которой «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов

В 2020 году команда доходила до финала турнира.
07 августа 2023 09:47
автор: Александр Поволоцкий

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино раскритиковал спортивную политику «ПСЖ».

Отметим, что 51-летний специалист он занимал аналогичный пост в парижском клубе с 2021 по 2022 годы.

«Мы многоe вынесли из этого времeни, понимая, что в «ПСЖ» все вeртится вокруг победы в Лиге чемпионов. Если нe побеждаешь, то вынужден уйти. Надeюсь, что это изменится, потому что «ПСЖ» зaслуживает того, чтобы быть последoвательным. Невозможно пoбедить, если ты ничего не строишь, а тoлько подписываешь громкие имена. В общeм, побеждает тoт клуб, который более последователен», – приводит The Guardian слова Почеттино.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» выбыл на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».

источник: The Guardian
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