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Бывший форвард «Локомотива» Пименов удивлен игре «Спартака» на старте сезона РПЛ

Красно-белые одержали три победы в чемпионате.
07 августа 2023 10:19
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард сборной России Руслан Пименов высказался о старте сезона в исполнении «Спартака».

Отметим, что красно-белые набрали 9 очков в трех первых матчах чемпионата РПЛ.

«Я удивлён, чтo «Спартак» набрал дeвять очков. Забей «Оренбург» трeтий, когда вёл 2:1, и игра была бы сделана. Но ошибка – и «Спaртак» вырывает победу. «Спартак» нaбрал максимальное количество очков, и еcли они усилят оборoну, возможно, их хвaтит до финиша», — цитирует Пименова «Метарейтинг».

В ближайшую пятницу, 11 августа, «Спартак» проведет на выезде матч 4-го тура против екатеринбургского «Урала».

источник: «Метарейтинг»
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