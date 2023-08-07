ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ледяхов прокомментировал возможный переход игрока «Спартака» Хлусевича в «Болонью»

Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
07 августа 2023 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил потенциальный переход хавбека красно-белых Даниила Хлусевича в «Болонью».

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Италии рассматривает 22-летнего футболиста на позицию левого защитника, но пока не делал предложений московской команде.

«В начале сезoна Хлусевич показывает oчень квалифицированную игру. Он хорошо готов физически, и тактически, думaю, он прибавил. Логично, чтo им интересуются итальянские команды. «Болoнья» — не тoп-клуб, а команда среднего урoвня чемпионата Италии. Почему бы ему туда не перейти? Хлусeвич — достойный кандидaт для «Болоньи», — цитирует Ледяхова «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Хлусевич провел четыре матча, в которых забил два мяча.

источник: «РБ-Спорт»
«Было много грубых ошибок». Сёмин - о поражении «Зенита» в матче с «Динамо»
Встреча состоялась в воскресенье, 6 августа.
07.08.2023 11:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший форвард «Локомотива» Пименов удивлен игре «Спартака» на старте сезона РПЛ
Красно-белые одержали три победы в чемпионате.
07.08.2023 10:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Почеттино назвал причину, по которой «ПСЖ» не может выиграть Лигу чемпионов
В 2020 году команда доходила до финала турнира.
07.08.2023 09:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Месси оформил третий дубль подряд в составе «Интер Майами»
Американская команда продолжает борьбу на турнире Кубок лиг.
07.08.2023 08:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» ждет, когда Мбаппе объявит о своем желании уйти из «ПСЖ»
Футболист выступает за клуб из Парижа с 2017 года.
07.08.2023 08:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дубль Месси в матче с «Далласом» помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Leagues Cup
Аргентинец перешел в клуб MLS в середине июля.
07.08.2023 08:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Фонбет расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»
Фонбет расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»
В День железнодорожника, 6 августа, футбольный клуб «Локомотив» и букмекерская компания Фонбет объявила о расширении сотрудничества.
07.08.2023 08:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бывший полузащитник «Спартака» перешёл в «Аль-Джазиру»
Игрок выступал за московский клуб на протяжении трёх лет.
06.08.2023 23:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.