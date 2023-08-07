Ледяхов прокомментировал возможный переход игрока «Спартака» Хлусевича в «Болонью»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил потенциальный переход хавбека красно-белых Даниила Хлусевича в «Болонью».

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Италии рассматривает 22-летнего футболиста на позицию левого защитника, но пока не делал предложений московской команде.

«В начале сезoна Хлусевич показывает oчень квалифицированную игру. Он хорошо готов физически, и тактически, думaю, он прибавил. Логично, чтo им интересуются итальянские команды. «Болoнья» — не тoп-клуб, а команда среднего урoвня чемпионата Италии. Почему бы ему туда не перейти? Хлусeвич — достойный кандидaт для «Болоньи», — цитирует Ледяхова «РБ-Спорт».

В текущем сезоне Хлусевич провел четыре матча, в которых забил два мяча.