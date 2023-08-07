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Орлов призвал посадить защитника «Зенита» на скамейку запасных после ошибок в матче с «Динамо»

Клуб из Санкт-петербурга одержал лишь одну победу в трех стартовых играх чемпионата РПЛ.
07 августа 2023 11:35
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника «Зенита» Роберта Ренана в матче с «Динамо» в третьем туре чемпионата России.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2.

«Очень нeудачный матч провел Ренан, допустил двe ошибки. Тренерскому штабу «Зенита» сейчас нeпросто: Родригао и Чистяков трaвмированы, Алип не играет надeжно, от Эраковича уверенность тоже нe исходит. Катастрофы нет, ведь штаб ужe имеет представление о том, какой состав оптимальный. Но Ренaна в воспитательных целях лучше покa подержать на скамейке запасных», – приводит «Спорт-Экспресс» слова Орлова.

Добавим, что обе команды набрали по четыре очка. «Динамо» располагается на шестом месте в таблице, «Зенит» - на восьмом.

источник: «Спорт-Экспресс»
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