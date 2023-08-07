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Трамп связал вылет женской сборной США с ЧМ с президентством Байдена

Команда не смогла защитить титул.
07 августа 2023 11:50
автор: Александр Поволоцкий

Бывший президент США Дональд Трамп высказался относительно вылета женской сборной с чемпионата мира по футболу.

Отметим, что американская команда уступила Швеции в матче 1/8 финала. Судьба матча решалась в серии пенальти.

«Шокирующeе и совершенно неожиданноe поражение женской сбoрной США по футболу от Швеции полностью символизируeт то, что происходит с нaшей когда-то великой нацией под руководством скрюченного Джо Байдeна», — написал Трамп на свoей странице в соцсети.

В четвертьфинале Швеция встретится со сборной Японии.

источник: «Советский спорт»
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