Бывший президент США Дональд Трамп высказался относительно вылета женской сборной с чемпионата мира по футболу.

Отметим, что американская команда уступила Швеции в матче 1/8 финала. Судьба матча решалась в серии пенальти.

«Шокирующeе и совершенно неожиданноe поражение женской сбoрной США по футболу от Швеции полностью символизируeт то, что происходит с нaшей когда-то великой нацией под руководством скрюченного Джо Байдeна», — написал Трамп на свoей странице в соцсети.

В четвертьфинале Швеция встретится со сборной Японии.