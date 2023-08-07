Арбитр Буланов назначен на матч «Динамо» и «Краснодара»

РФС назвал имена судей и инспекторов, которые будут работать на играх 2-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

«Урал» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; VAR – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; VAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; VAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Хральцов.

ЦСКА – «Факел»: судья – Роман Галимов, ассистенты – Андрей Образко, Варанцо Петросян; VAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; VAR – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; VAR – Василий Казарцев; инспектор – Эдуард Малый.

Матчи 2-го тура пути РПЛ Кубка России пройдут с 8 по 10 августа.

Команды занявшие первые два места выходят в плей-офф пути РПЛ, клуб, остановившейся на третьей позиции в группе, переходит в путь регионов, те, кто замкнут квартеты, вылетают.