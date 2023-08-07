«Зенит» впервые за 6 лет проиграл дома команде из Москвы

Проиграв дома «Динамо» в 3-м туре РПЛ-2023/24 со счетом 2:3, «Зенит» впервые за 6 лет уступил на своем поле команды из Москвы.

До матча, состоявшегося в прошлое воскресение, последнее домашнее поражение сине-бело-голубых от клуба из столицы России было датировано 29 октября 2017 года. В эту дату «Зенит» под руководством Роберто Манчини проиграл в чемпионате России «Локомотиву» - 0:3.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» набрал 4 очка в трех матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице.