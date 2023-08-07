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Рябчук оказался впечатлён масштабностью «Спартака»

Защитник подписал с красно-белыми трехлетний контракт.
07 августа 2023 13:53
автор: Максим Скороходов

Жоа Перейра, работник агентства FMA SPORTS, ведущего дела новичка «Спартака» защитника Олега Рябчука, рассказал о реакции клиента от перехода.

«Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»! Готовы к этому новому испытанию с большим количеством энергии, чтобы выиграть титулы. Москва — удивительный город, и я уверен, что ему он понравится. Очень ждём дебюта Рябчука на поле, но всё будет зависеть от решения тренера», - приводит «Метарейтинг» слова Перейры.

25-летний футболист в новом клубе будет выступать под 2-м номером.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Рябчук провел 30 матчей за «Олимпиакос», забил один гол и получил шесть желтых карточек.

источник: «Метарейтинг»
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