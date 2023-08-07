Бывший администратор «Спартака» Хаджи прокомментировал трансфер Рябчука

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о переходе Олега Рябчука в московский клуб.

Отметим, что о трансфере 25-летнего футболиста «Олимпиакоса» стало известно сегодня. Рябчук будет выступать под 2-м номером.

«Хотелось бы увидеть Рябчука в деле и понять, что это за игрок. Мы ничего не знаем о нём. «Спартаку» нужен хотя бы ещё один защитник, чтобы создать конкуренцию. Олег — молодой парень, посмотрим на него. Конечно, хотелось бы кого-нибудь получше», — приводит «Чемпионат» слова Хаджи.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Рябчук провел 30 матчей за «Олимпиакос», забил один гол и получил шесть желтых карточек.