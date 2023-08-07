Валерий Газзаев: самый важный звонок после победы в Кубке УЕФА поступил от жены украинского тренера

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какое поздравление с победой в Кубке УЕФА-2004/05 считает самым важным.

В финале армейцы обыграли «Спортинг» со счетом 3:1. Матч проходил в Лиссабоне.

«Одна из первых, кто поздравил меня — супруга Лобановского. Только прилетели с Лиссабона, сразу звонок — она поздравила, сказала трогательные слова. Для меня это был самый важный звонок, все мы уважали Валерия Васильевича, он вошел в историю футбола как великий тренер», - приводит «Матч ТВ» слова Газзаева.

Помимо победы в Кубке УЕФА ЦСКА с Газзаевым во главе трижды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны и дважды Суперкубок России.

Также Газзаев приводит к чемпионству России «Аланию» и завоевал Суперкубок России вместе с киевским «Динамо».