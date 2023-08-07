Экс-футболист ЦСКА и сборной России отправился защищать Артёмовск

Бывший защитник сборной России, «Локомотива», ЦСКА и других российских команд Андрей Соломатин уехал в зону СВО, где будет оборонять Артемовск, также известный как Бахмут, сообщает телеграм-канал Mash.

На опубликованном видео Соломатин уточнил, что находится в специальном отряде «Эспаньола», состоящем в основном из футбольных фанатов.

«Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного! Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» - произнес Соломатин.

Экс-футболист сборной России ранее оказывал гуманитарную помощь Донбассу. В составе национальной команды Соломатин провел 13 матчей и забил один гол. С ЦСКА защитник стакорохл чемпионом России в 2003 году. Также в активе Соломатина пять Кубков и один Суперкубок страны.