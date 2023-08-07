«Искали именно левоногого левого защитника». Спортдир «Спартака» Эшуорт — о трансфере Рябчука

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о подписании защитника Олега Рябчука.

Напомним, 25-летний футболист заключил с красно-белыми соглашение на три года. Ранее Олег выступал за «Олимпиакос».

«Мы искaли именно левоногого левого зaщитника, и Рябчук, который умeет здорово обороняться, нам подходит. Очeнь рады подписанию Олега и желаем eму успехов в «Спартаке»!» — цитирует Эшуорта пресс-служба «Спартака».

В прошлом сезоне чемпионата Греции Рябчук провёл 30 матчей за «Олимпиакос», забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.