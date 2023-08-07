WhoScored объявил символическую сборная 3-го тура РПЛ: в ней 2 футболиста «Динамо»

Сегодня, 7 августа, портал WhoScored опубликовал символическую команду лучших игроков 3-го тура РПЛ сезоне-2023/24.

Лучшим игроком был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Портал выставил ему оценку 8,8 за дубль в ворота «Зенита». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых. Из «динамовцев» место в символической сборной заработал и Антон Шунин, ставший лучшим голкипером тура.

Отметим, что в команду вошли сразу четыре футболиста «Урала». В минувший уик-енд екатеринбургский клуб одержал гостевую победу над «Оренбургом» (0:2).

Сборная 3-го тура РПЛ WhoScored: Антон Шунин («Динамо»), Кики («Урал»), Георгий Джикия («Спартак»), Силвие Бегич («Урал»), Мингиян Бевеев («Урал»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Мухин (ЦСКА), Андрей Егорычев («Урал»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).