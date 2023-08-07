Хавбек «Динамо» Макаров получил травму после грубого фола Барриоса

25-летний российский футболист Денис Макаров, выступающий за московское «Динамо» на позиции полузащитника, был травмирован во встрече 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на пресс-службу бело-голубых.

Напомним, эпизод произошёл в добавочное время матча. На 93-й минуте против Дениса Макарова грубо сыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. В итоге колумбиец был удален с поля.

Завтра, 8 августа, хавбек «Динамо» пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известен характер его травмы.