«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна

Сегодня, 7 августа, издание Sky Sports сообщает о том, что последнее предложение «Баварии» по трансферу форварда Харри Кейна было отклонено руководством «Тоттенхэма».

Ранее «шпоры» уже несколько раз отказывались продавать своего лидера в клуб Бундеслиги. Если Харри Кейн не будет продан в текущее летнее трансферное окно, через год он может покинуть лондонский клуб в качестве свободного агента.

Добавим, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». Всего за «шпор» он провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.