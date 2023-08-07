ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Игрок «Урала» Бевеев сообщил, что почти все игроки Второй лиги злоупотребляют алкоголем

Защитник выступал во многих клубах Второй лиги.
07 августа 2023 16:48
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский футболист Мингиян Бевеев, выступающий за «Урал» на позиции защитника, поделился мнением о мотивации игроков команд Второй лиги.

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге футболистам нечего терять. Они играют чисто в удовольствие», — сказал Бевеев в интервью Sport24.

Защитник уральского клуба добавил, что выпить пять бокалов пива и лечь спать – это норма для футболистов Второй лиги. Он считает, что игроки на данном уровне потеряли мотивацию к развитию, и прекрасно осознают, что в элите российского футбола им уже не заиграть.

Напомним, Мингиян Бевеев выступает за «Урал» с 2022 года. Ранее он выступал за «Енисей», КАМАЗ, «Носту» и МИТОС.

источник: Sport24.ru
«Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере Эдсона Альвареса
Мексиканец выступает в Эредивизи с 2019 года.
07.08.2023 17:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Первый тренер Мандрыкина описал его тремя словами
Экс-голкипер ЦСКА умер в 41 лет от инфаркта.
07.08.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборные Австралии и Англии вышли в четвертьфинал женского чемпионата мира
Хозяйки турнира решили задачу в основное время, а англичанок ждала серия пенальти.
07.08.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Автобус с юными футболистами попал в ДТП с грузовиком. Один ребенок погиб
Автобус с юными футболистами попал в ДТП с грузовиком. Один ребенок погиб
Информацию подтвердили глава региона и МВД.
07.08.2023 16:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна
«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна
Мюнхенцы сделали последнее предложение по покупке английского форварда.
07.08.2023 16:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Хавбек «Динамо» Макаров получил травму после грубого фола Барриоса
Хавбек «Динамо» Макаров получил травму после грубого фола Барриоса
Бело-голубые одержали победу над «Зенитом» со счетом 3:2.
07.08.2023 16:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
WhoScored объявил символическую сборная 3-го тура РПЛ: в ней 2 футболиста «Динамо»
Лучшим игроком признан Константин Тюкавин.
07.08.2023 16:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Наполи» подписал контракт с бразильским защитником
Футболист начинал карьеру во «Фламенго».
07.08.2023 15:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Искали именно левоногого левого защитника». Спортдир «Спартака» Эшуорт — о трансфере Рябчука
О переходе игрока сборной Молдавии объявили сегодня, 7 августа.
07.08.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.