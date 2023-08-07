Игрок «Урала» Бевеев сообщил, что почти все игроки Второй лиги злоупотребляют алкоголем

27-летний российский футболист Мингиян Бевеев, выступающий за «Урал» на позиции защитника, поделился мнением о мотивации игроков команд Второй лиги.

«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге футболистам нечего терять. Они играют чисто в удовольствие», — сказал Бевеев в интервью Sport24.

Защитник уральского клуба добавил, что выпить пять бокалов пива и лечь спать – это норма для футболистов Второй лиги. Он считает, что игроки на данном уровне потеряли мотивацию к развитию, и прекрасно осознают, что в элите российского футбола им уже не заиграть.

Напомним, Мингиян Бевеев выступает за «Урал» с 2022 года. Ранее он выступал за «Енисей», КАМАЗ, «Носту» и МИТОС.