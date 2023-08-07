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Автобус с юными футболистами попал в ДТП с грузовиком. Один ребенок погиб

Информацию подтвердили глава региона и МВД.
Автобус с юными футболистами попал в ДТП с грузовиком. Один ребенок погиб
07 августа 2023 16:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: соцсети главы муниципального образования Брюховецкий район Сергея Ганжи

На участке Краснодар – Ейск грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус с детской футбольной командой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи. Данную информацию подтвердили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.

Именно на территории Брюховецкого района произошло ДТП.

Юные футболисты направлялись в Краснодар на соревнования.

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