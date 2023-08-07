Сборные Австралии и Англии вышли в четвертьфинал женского чемпионата мира

Футболистки сборных Австралии и Англии стали четвертьфиналистками женского чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии и Австралии. Хозяйки турнира победили датчанок со счетом 2:0.

У победительниц отличились Кейтлин Фард (29-я минута) и Хейли Расо (71). Следующими соперницами австралиек станут победительницы матча между командами Франции и Марокко.

Основное и дополнительное время в матче сборных Англии и Нигерии завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались англичанки – 4:2.

В четвертьфинале действующие чемпионки Европы сыграют с победительницами пары Колумбия — Ямайка.

Женский чемпионат мира по футболу завершится 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая уже выбыла из турнира.