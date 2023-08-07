Первый тренер Мандрыкина описал его тремя словами

Валерий Горохов, первый тренер экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, описал его тремя словами.

«Если описывать его тремя словами, я бы выбрал — надежный, порядочный, ответственный», - приводит «Матч ТВ» слова Горохова.

Первый тренер Мандрыкина утверждает, что Вениамин после начала СВО каждый месяц отправлял деньги на нужды армии и все время говорил: «Жаль, что не доживу до победы».

На этапе профессиональной карьеры Мандрыкин играл за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Динамо» из Брянска. Дважды выходил на поле в составе национальной команды России. Будучи игроком красно-синих, три раза стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА.

В 2010-м Вениамин попал в ДТП и сломал позвоночник. После этого Мандрыкин оказался прикован к инвалидной коляске.