ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере Эдсона Альвареса

Мексиканец выступает в Эредивизи с 2019 года.
07 августа 2023 17:24
автор: Виталий Овсянников

25-летний мексиканский футболист Эдсон Альварес, выступающий за «Аякс» на позиции защитника, в ближайшее время перейдет в английский «Вест Хэм».

Об этом сегодня, 7 августа, сообщает спортивный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Мексики 31 млн евро. Если учесть бонусы, эта сумма может возрасти до 35,5 млн евро.

Завтра, 8 августа, Эдсон Альварес прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта.

Напомним, 25-летний футболист провёл 68 матчей за сборную Мексики. В её составе он дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Альвареса составляет 35 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Первый тренер Мандрыкина описал его тремя словами
Экс-голкипер ЦСКА умер в 41 лет от инфаркта.
07.08.2023 17:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборные Австралии и Англии вышли в четвертьфинал женского чемпионата мира
Хозяйки турнира решили задачу в основное время, а англичанок ждала серия пенальти.
07.08.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Автобус с юными футболистами попал в ДТП с грузовиком. Один ребенок погиб
Автобус с юными футболистами попал в ДТП с грузовиком. Один ребенок погиб
Информацию подтвердили глава региона и МВД.
07.08.2023 16:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Игрок «Урала» Бевеев сообщил, что почти все игроки Второй лиги злоупотребляют алкоголем
Защитник выступал во многих клубах Второй лиги.
07.08.2023 16:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна
«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по трансферу Кейна
Мюнхенцы сделали последнее предложение по покупке английского форварда.
07.08.2023 16:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Хавбек «Динамо» Макаров получил травму после грубого фола Барриоса
Хавбек «Динамо» Макаров получил травму после грубого фола Барриоса
Бело-голубые одержали победу над «Зенитом» со счетом 3:2.
07.08.2023 16:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
WhoScored объявил символическую сборная 3-го тура РПЛ: в ней 2 футболиста «Динамо»
Лучшим игроком признан Константин Тюкавин.
07.08.2023 16:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Наполи» подписал контракт с бразильским защитником
Футболист начинал карьеру во «Фламенго».
07.08.2023 15:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Искали именно левоногого левого защитника». Спортдир «Спартака» Эшуорт — о трансфере Рябчука
О переходе игрока сборной Молдавии объявили сегодня, 7 августа.
07.08.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.