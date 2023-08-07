«Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере Эдсона Альвареса

25-летний мексиканский футболист Эдсон Альварес, выступающий за «Аякс» на позиции защитника, в ближайшее время перейдет в английский «Вест Хэм».

Об этом сегодня, 7 августа, сообщает спортивный обозреватель и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, английский клуб заплатит за игрока сборной Мексики 31 млн евро. Если учесть бонусы, эта сумма может возрасти до 35,5 млн евро.

Завтра, 8 августа, Эдсон Альварес прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта.

Напомним, 25-летний футболист провёл 68 матчей за сборную Мексики. В её составе он дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Альвареса составляет 35 млн евро.