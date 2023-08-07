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Роман Павлюченко заявил, что сейчас нападение «Спартака» опаснее, чем у «Зенита

Мнение экс-форварда красно-белых.
07 августа 2023 17:45
автор: Виталий Овсянников

41-летний экс-футболист Роман Павлюченко, известный по выступлениям за «Спартак» и «Тоттенхэм», поделился мнением об атаке красно-белых.

Бывший футболист москвичей считает, что Бонгонда проявляет себя наилучшем образом, разгружая Промеса. Кроме того, он делает атаку «Спартака» непредсказуемой.

«Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа. Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы ещё обязательно усилятся», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, в первых трех турах РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» забил девять голов. На данный момент красно-белые с девятью очками возглавляют турнирную таблицу.

источник: «РБ-Спорт»
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