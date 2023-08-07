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Вратарь «Баварии» Нойер вернулся к тренировкам после операции

В декабре голкипер получил перелом голени.
07 августа 2023 18:28
автор: Александр Евграфов

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вернулся к восстановительным тренировкам после плановой операции, сообщается на официальном сайте клуба.

В ходе операции у Нойера были удалены металлические имплантаты из правой малоберцовой кости. В декабре минувшего года во время отпуска Нойер получил сложный перелом голени, катаясь на лыжах. Вратарь перенес операцию и выбыл до конца сезона. В связи с этим «Бавария» в январе подписала контракт со швейцарцем Янном Зоммером.

37-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

источник: ФК «Бавария»
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