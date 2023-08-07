Сёмин назвал атаку «Спартака» самой сильной в РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы «Спартака» на победу в текущем сезоне чемпионата России.

В трех турах красно-белые набрали максимальные 9 очков.

- «Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака «Спартака» самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство. Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг, - приводит слова Сёмина портал «Чемпионат».

Также 9 очков в трех матчах набрал «Краснодар». В следующем туре РПЛ «быки» сыграют 12 августа в гостях против «Оренбурга». Красно-белые днем ранее проведут выездную встречу против «Урала».