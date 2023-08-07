«Атлетико» предложил Альваро Морате новый контракт

Сегодня, 7 августа, спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает в своих социальных сетях о том, что мадридский «Атлетико» предложил своему форварду Альваро Морате новый контракт до середины 2027 года.

Согласно данным источника, испанский нападающий хочет остаться после общения с наставником мадридского клуба Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Альваро Морату готовы приобрести «Рома», «Милан», «Интер», «Ювентус».

В минувшем сезоне 30-летний испанец провёл 45 встреч, в которых забил 15 голов. Его текущий контракт с «Атлетико» рассчитан до середины 2024 года.